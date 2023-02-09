شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الأهلي كان أمام فرصة لتحقيق نتيجة أفضل أمام ريال مدريد وقدمنا مباراة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك الأسبق، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية رغم الهزيمة.

وتابع صلاح خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان أمام فرصة لتحقيق نتيجة أفضل، ومحمد الشناوي حارس الفريق، أنقذ الفريق من هزيمة أثقل".

وأضاف محمد صلاح: "كان لا بد من أن يصدق الأهلي ونجومه أنفسهم، ولكن في النهاية أعتقد أن الفريق ظهر ندا بند مع ريال مدريد رغم الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، والأهلي شرف الكرة المصرية".

من ناحية أخرى، أعرب علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه للخسارة اليوم أمام ريال مدريد في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق كان قادرًا على التعادل قبل استقبال هدفين في آخر الدقائق.