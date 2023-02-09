شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلتا جزاء صحيحتين من الحكم والـVAR فى لقاء الأهلى وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * ريال مدريد

المسابقة: كأس العالم للأندية

النتيجة: أربعة أهداف مقابل هدف لصالح ريال مدريد

حكم الساحة: اندرياس ماتونتى

فى مباراة ركلات الجزاء نجح الحكم فى المرور بها بشكل جيد، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 63 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلى بيرسى تاو نتيجة العرقلة الواضحة والـVAR يؤكد صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 82 داخل منطقة جزاء الأهلى الحكم يشير باستمرار اللعب ولكن الـVAR يستدعى الحكم ليشاهد ويحتسب ركلة جزاء نتيجة العرقلة، والقرار صحيح من الـVAR والحكم.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية متميزة وتحركات واعية وتوقع وقراءة لطرق لعب الفريقين بشكل صحيح واستغلال أمثل لعنصرى التحمل العام، وتحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم، وكان قريبا من جميع الحالات داخل مناطق الجزاء، ولديه الرؤية الجيدة لاكتشاف الأخطاء داخل الصندوق.

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة، ونجحوا فى اختبارات التسلل بشكل جيد.

الـVAR: تدخل صحيح فى الدقيقة 82 فى احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.