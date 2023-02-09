إبراهيم محمد حكما لمباراة الاتحاد وأسوان وأحمد جمال لغزل المحلة والمقاولون

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات يومى الخميس والجمعة، ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن جانب آخر، أعلن الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عن قائمة زعيم الثغر استعداداً لمواجهة أسوان في المباراة المقرر لها الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مباريات الدوري الممتاز.

وضمت القائمة في حراسة المرمى:

المهدي سليمان وصبحى سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود علاء جافين جازيتو وخالد صبحى وصبرى رحيل وعبدالله نصيب وإسلام عبدالنعيم.

خط الوسط: مورو ساليفو وعمار حمدي ابراهيم حسن وناصر ناصر وعبد الغنى محمد ومحمود عبد العزيز وأحمد عادل ميسي وخالد الغندور وناصر ناصر ومحمد محمود.

وفي الهجوم: أحمد عيد ومابولولو.