مانشستر يونايتد ينجو من الهزيمة أمام ليدز

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا مانشستر يونايتد من الهزيمة أمام ضيفه ليدز يونايتد وخطف منه التعادل (2-2) الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



دخل فريق "الشياطين الحمر" المباراة وهو يمني النفس بتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 45 نقطة ليتساوى مع مانشستر سيتي الثاني، إلا أنه اكتفى بنقطة واحدة في معقله "أولد ترافورد" بعد أن حوّل تخلفه بهدفين نظيفين إلى تعادل بهدفين لمثلهما، لتتوقف سلسلة انتصاراته في مختلف المسابقات.



افتتح الإيطالي ويلفريد نونتو التسجيل لليدز بعد مرور 53 ثانية، وأضاف المدافع الفرنسي رافاييل فاران الهدف الثاني لليدز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48 قبل أن يقلّص ماركوس راشفورد النتيجة ليونايتد في الدقيقة 62 ويدرك سانشو التعادل في الدقيقة 70 من عمر المباراة.



ورفع يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث في حين أصبح رصيد ليدز 19 نقطة في المركز السادس عشر.



(بي إن سبورت)