الامارات | إطلاق مركز سباقات افتراضي لدعم المواهب الشابة في «الفورمولا 1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز «إمبريسيف إسبورت» أمس إطلاق مركز سباقات افتراضي لدعم المواهب الشابة الإماراتية الباحثة عن مستقبل مميز في سباقات الفورمولا 1 مستقبلاً. وتم تصميم مركز الرياضات الإلكترونية الافتراضية الجديد لتطوير مواهبهم وتسريع رحلة انتقالهم إلى رياضة السيارات التنافسية الواقعية. وبات المركز

وجهة عصرية لعشاق أجهزة محاكاة سباقات السيارات الإلكترونية الافتراضية، وهو مفتوح الآن في دبي، ويقدم لزواره 30 جهازاً لمحاكاة سباقات السيارات ومحاكاة سباقات الدراجات النارية، فضلاً عن أجهزة افتراضية للجري (تريدميل) وجميعها موزعة على طابقين.

وتم تأسيس المركز من قبل شركة بول بوزيشين Pole Position للاستشارات الخاصة بفعاليات السيارات ورياضات السيارات ومقرها دبي، وهي شركة رائدة في سباقات (سيم) في الإمارات، والتي تهدف على المدى الطويل إلى إيصال سائق إماراتي شاب إلى سباقات الفورمولا 1.