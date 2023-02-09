الامارات | أندية «المحترفين» تتعاقد مع 22 مواطناً مقابل 17 لاعباً أجنبياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت مساء أمس، فترة الانتقالات الثانية في الموسم الجاري الخاصة بـ«الانتقالات الشتوية»، للاعبين المحليين والأجانب في المسابقات المحلية المختلفة، إذ شهدت فترة القيد حركة نشطة من قبل الأندية المختلفة، لاسيما على صعيد أندية دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم والتي سجلت 48 عملية بحسب بيان رسمي لاتحاد الكرة. واستغلت بعض الأندية هذه الفترة، التي انطلقت من 11 يناير الماضي وحتى الساعة الخامسة عصراً أمس، موعد غلق الانتقالات، وذلك لتعزيز صفوفها، وتفادي الثغرات في تعاقداتها التي تمت خلال الانتقالات الصيفية الماضية. وأعلن اتحاد الكرة تسجيل 438 عملية إجمالية لكافة المسابقات، بواقع 48 لدوري أدنوك للمحترفين، و120 عملية لأندية «الهواة» لدوري الدرجة الأولى، ثم 82 لدوري الدرجة الثانية، و145 للدرجة الثالثة، و23 لدوري تحت 21 سنة، و20 لدوري الشباب (تحت 21 سنة).

وتفصيلا بالنسبة لأندية المحترفين، تفوقت صفقات اللاعبين المواطنين على الأجانب بواقع 22، مقابل 17 عملية، إلى جانب 6 عمليات خاصة بقيد لاعبين مقيمين، و3 عمليات قيد وتسجيل لمواليد الدولة. واشتملت طلبات الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية، على 166 حالة استبدال، و27 إعارة داخل الدولة، و28 انتقال داخل الدولة، و217 حالة تسجيل لاعب.

وتمثلت أبرز تعاقدات أندية المحترفين في تعاقد النصر مع لاعب كلباء السابق التوغولي، مينيل مالابا، فيما ضم الجزيرة العراقي أيمن حسين، هداف كأس الخليج 25، التي أقيمت أخيراً في العراق، وتعاقد العين مع المدافع الكرواتي تين يدفاي (27 عاماً)، على سبيل الإعارة، فيما ضم الوحدة كلاً من الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، ضمن فئة اللاعب المقيم، والبرازيلي ماتيوس بيريرا.في المقابل، تعاقد شباب الأهلي مع لاعب الوسط طارق أحمد، في صفقة انتقال حر قادماً من النصر، فيما تعاقد الوصل مع لاعب خط الوسط التشيلي فيليبي غوتيريز، في صفقة انتقال حر، بينما ضم الشارقة قبل ساعات من فترة غلق القيد الشتوي مهاجم الرأس الأخضر ونادي طرابزون سبور التركي، دجانيني تافاريس (31 عاماً)، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بديلاً عن المهاجم ماكيتا ديوب، الذي لم يكن مقنعاً طوال فترة انضمامه إلى الشارقة منذ أكتوبر الماضي. وخلت الانتقالات الشتوية من التعاقدات مع لاعبين من العيار الثقيل، مثل ما حدث في الانتقالات الصيفية التي شهدت صفقات من العيار الثقيل، أبرزها ضم الشارقة الثلاثي: المهاجم الإسباني ألكاسير، والبوسني ميراليم بيانيتش، واليوناني مانولاس. واستقرت أندية عدة في دوري أدنوك للمحترفين على لاعبيها الموجودين، خصوصاً على صعيد الأجانب والمقيمين، ولم تقم بإحداث تغييرات في صفوفها باستقطاب لاعبين جدد، سواء كانوا محليين أو أجانب.

يذكر أن اتحاد الكرة كان حدد التوقيت الخاص بعمليات القيد في «الميركاتو» بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً يومياً.

طوال فترات القيد التي أغلقت أمس، وتقام كل المعاملات الخاصة بقيد وتسجيل اللاعبين إلكترونياً وليس يدوياً.

اشتملت طلبات الأندية خلال الانتقالات الشتوية، على 166 حالة استبدال، و27 إعارة و28 انتقالاً داخل الدولة، و217 حالة تسجيل لاعب.

أبرز صفقات «الانتقالات الشتوية»

■ النصر: التوغولوي مينيل مالابا.

■ الوصل: التشيلي فيليبي غوتيريز.

■ شباب الأهلي: طارق أحمد.

■ الجزيرة: العراقي أيمن حسين.

■ العين: الكرواتي تين يدفاي.

■ الشارقة: مهاجم الرأس الأخضر دجانيني.

الانتقالات الشتوية

أندية المحترفين: 48.

الدرجة الأولى: 120.

الدرجة الثانية: 82.

الدرجة الثالثة: 145.

دوري تحت 21 سنة: 23.

دوري الشباب: 20.

الإجمالي: 438 عملية.

انتقالات «المحترفين»

مواطن: 22

أجنبي: 17

مقيم: 6

مواليد الدولة: 3