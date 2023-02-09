الامارات | رالي أبوظبي الصحراوي يعود في «حُلة جديدة» 25 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة الـ32 من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وينطلق 25 الجاري. ويستقطب الرالي، المصنف جولة ثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية نخبة من أمهر السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي أن الرالي في نسخة العام الجاري سيوفر مساراً أطول من العام الماضي بنحو 237 كيلومتراً، وستبلغ مسافة الرالي الإجمالية 2170 كيلومتراً، وسيمر للمرة الأولى في تاريخه بمدينة الظنة، التي كانت تُسمى سابقاً الرويس، وبذلك يكون أول رالي على الإطلاق يزور مدينة الظنة، ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الإنجاز من دون دعم أدنوك للتوزيع، التي لعبت دوراً رئيساً في تطوير رالي أبوظبي الصحراوي.

وبعد إسدال الستار على رالي داكار في السعودية في يناير الماضي، يتصدر سيباستيان لوب وكيفين بينافيديس حالياً الترتيب الإجمالي المؤقت في فئتي السيارات والدراجات النارية.