الامارات | النسخة الأولى لـ «طواف الإمارات للسيدات» تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم المرحلة الأولى من النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات 2023 (السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط)، من ميناء راشد في دبي لمسافة 109 كيلومترات، وصولاً إلى دبي هاربور، ومروراً بالعديد من معالم دبي الشهيرة، بمشاركة 120 من نخبة بطلات الدراجات العالميات، من 20 فريقاً (13 عالمياً – سبعة فرق قارية).

وشاركت ست من نجمات ركوب الدراجات على مستوى العالم في مؤتمر صحافي أقيم قبيل يوم من انطلاق الحدث الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 9-12 الجاري. وقالت مارتا كافالي من فريق (FDJ-Suez): «يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر لجميع الجمهور والحاضرين من الإمارات على حفاوة الاستقبال. وبالنسبة للبطولة، سيكون تركيزي الرئيس على المرحلة الثالثة التي ستكون بالوقت نفسه فرصة جيدة لي لممارسة تقنية ركوب الدراجة ضد اتجاه الرياح. كما سيحاول زملائي في الفريق مساعدتي قدر الإمكان خلال المراحل الأربع، بالإضافة إلى رغبتنا في المنافسة في سباقات السرعة».

وقالت من ناحيتها إليسا لونغو بورغيني من فريق (Trek-Segafredo): يسعدنا أن نكون موجودين هنا لأننا على يقين من أن هذا الحدث سيلعب دوراً كبيراً في الترويج للرياضات النسائية، ونأمل أن يلهم الناس لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

ومن جانبها، أشارت لورينا وايبس من فريق 22 (Team SD Worx)، المرشحة للفوز بأحد المراحل السريعة من طواف الإمارات للسيدات، إلى أن المنافسة ستكون شديدة للفوز بلقب النسخة الأولى.