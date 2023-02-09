الامارات | تألق لافت لـ «الشارقة للمرأة» في الدوري العماني لألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة خلال مشاركته في جولتين من الدوري العُماني لألعاب القوى للموسم الجاري، بتحقيقه نتائج مميزة في فعاليات البطولة التي جرت على ميدان مجمع صحار الرياضي، ونظمها الاتحاد العُماني لألعاب القوى. وحصلت شوق البلوشي وفاطمة البلوشي وعبير البلوشي، على المراكز الأول والثاني والسادس على التوالي في سباق 100 متر، فيما فازت جوري حسين ونوف البلوشي بالمركزين الأول والثاني على التوالي لسباق 300 متر، بينما تألقت نوف البلوشي بحصولها على المركز الأول لسباق 600 متر، فيما حققت علياء الحمادي وجوري حسين، الفوز بالمركزين الأول والثالث على التوالي لفعالية الوثب الطويل.

وأبدت إدارية الفريق، مروة الجسمي، رضاها عن النتائج الإيجابية، وقالت في تصريح صحافي: «الهدف من المشاركة هو رفع مستوى خبرات اللاعبات».

وكشفت النقاب عن نجاح فاطمة البلوشي، نجمة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لألعاب القوى، في تحطيم رقم الدولة في سباق 200 متر، بتسجيلها زمناً قدره 26.96 ثانية.