الامارات | «المهاجم الوهمي» أبرز خيارات مدرب الوحدة لتعويض غياب بيدرو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضع فريق الوحدة، مساء اليوم، اللمسات النهائية استعداداً للمواجهة الصعبة أمام متصدر دوري أدنوك للمحترفين شباب الأهلي في قمة الجولة 16 غداً. وبات غياب هداف «العنابي» البارز بيدرو، أكثر ما يؤرق مدرب الوحدة، خيمينيز، لسد الفراغ الذي سيتركه، حيث سيكون الخيار الأبرز هو تعزيز دور المهاجم الوهمي، خصوصاً أن البديل المثالي لبيدرو قد لا يتوافر للمدرب.

ويغيب بيدرو عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وكانت أهداف بيدرو مؤثرة ومهمة، حيث أبقت الفريق في دائرة المنافسة، رغم أنه لم يبدأ أساسياً في بعض المباريات في مواجهة الظفرة والشارقة وكلباء، لكن أهدافه كانت حاسمة، منها هدف الفوز 1-صفر على الشارقة. وفيما بات البديل تيغالي غير قادر على إكمال 90 دقيقة كاملة مع تقدمه في العمر (37 سنة)، فإن الطريق الأمثل قد يكون اللجوء إلى تعزيز دور «المهاجم الوهمي»، حيث يقوم عادة المدرب بتقوية الأجنحة، وزيادة الأدوار الهجومية للاعبي خط الوسط الهجومي. وقد يشكل تعافي قائد الفريق إسماعيل مطر دفعة كبيرة في هذا الخصوص، خصوصاً مع قدرته الكبيرة على تعزيز دور المهاجم الوهمي، إذ تتخطى فعاليته التمريرات الحاسمة إلى إجادة التسديدات القوية والضربات الثابتة، كما أن ذلك يتزامن مع تألق الثلاثي طحنون الزعابي والآن ماركيز وفاكوندو دانيال، وانسجام الوافد الجديد بيريرا.