الامارات | بني ياس يحسم ذهاب نهائي دوري الطائرة أمام شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق بني ياس للكرة الطائرة فوزاً ثميناً ومثيراً، مساء أمس، على حساب مستضيفه شباب الأهلي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المواجهة التي أقيمت على صالة سعيد بن مكتوم بالممزر في دبي، ضمن ذهاب نهائي الدوري العام، ليضع «السماوي» قدماً في منصة التتويج قبل خوض الإياب، مساء السبت المقبل في أبوظبي.

وجاءت انطلاقة المواجهة حماسية، إذ شهد الشوط الأول تفوقاً لبني ياس بصعوبة بالغة بنتيجة 25-23.

وجاء الشوط الثاني مختلفاً، إذ استعاد شباب الأهلي تركيزه، ما ساعده في فرض سيطرته الواضحة على اللقاء، ليتمكن من الاحتفاظ بفارق كبير، وحسم الشوط لمصلحته بنتيجة 25-17. وسيطر الأداء المتقارب على الشوط الثالث الذي شهد العديد من التقلبات، غير أن أفضلية أصحاب الأرض ساعدتهم في حسمه بنتيجة 25-23.

وكان شباب الأهلي في طريقه لحسم الشوط الرابع والفوز باللقاء، لكن صحوة الضيوف كانت علامة فارقة، ومكنتهم من حسم الشوط لمصلحتهم بنتيجة 26-24، لتذهب بذلك المواجهة إلى شوط خامس «حاسم» ابتسم لبني ياس بنتيجة 15-12.