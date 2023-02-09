الامارات | «نخيل» ترعى الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد، سترعى أمسية كرنفال كأس دبي العالمي السادسة المقرر لها غداً، بمضمار ميدان بدبي.

وتعتبر أمسية الكرنفال واحدة من أهم أمسيات الموسم التي يستضيفها المضمار الرئيس بالدولة، وتتألف من سبعة أشواط، من بينها سباق بلو بوينت سبرينت (فئة 2)، الذي شهدت نسخته الماضية فوز الحصان لازولي، وسباق 2000 جينيز الإمارات (فئة 3) المخصص لخيول الثلاث سنوات لمسافة الميل الرملي.

وتخوض بعض الخيول الطامحة للمشاركة في كأس دبي العالمي تجربة أولية مع سباق «كيرلن هانديكاب» لمسافة 2000 متر، فيما يقدم سباق بيزنس باي شالانج (تحدي بيزنس باي) فرصة لخيول الثلاث سنوات للركض على مضمار عشبي.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل» عمر خوري: «يسرنا مواصلة دعم نادي دبي لسباق الخيل عبر رعاية فعالياته السنوية بما في ذلك أمسية كرنفال كأس دبي العالمي المقامة على مضمار ميدان الأيقوني، وتنبع أهمية هذا الحدث من كونه يمثل نقطة انطلاق للفرسان والخيول الذين ينتظرهم مستقبل مشرق، لذا نحن فخورون بمواصلة دعم هذه الفعالية، ولا شك أن رعايتنا للأحداث الرياضية في دولة الإمارات ستسهم في تحقيق رؤية دبي المتمثلة في تعزيز عافية وسعادة وصحة سكان دبي وزوارها».

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل اللواء الدكتور محمد العظب: «يسعدنا أن تكون شركة نخيل شريكاً لنا مجدداً، فهي من بين الداعمين الأساسيين لسباقات الخيل في دبي منذ فترة طويلة ونقدر مساهماتها، وتعمل الشركة على مشروعات رائعة ساعدت في جعل دبي الوجهة السياحية والاقتصادية الرائدة بمكانتها العالمية التي تتمتع بها اليوم».

وأضاف: «نتطلع للترحيب بفريق شركة نخيل وضيوفهم في مضمار ميدان مرة أخرى، ليستمتعوا بأمسية حافلة بالمنافسات المثيرة والسباقات العالمية».

يذكر أن أمسية الجمعة هي سادسة فعاليات الكرنفال الذي يقام في مضمار ميدان، حيث تتصاعد المنافسات عبر هذه الفعاليات وصولاً لانطلاقة النسخة 27 من كأس دبي العالمي في 25 مارس بجوائز مالية قدرها 30.5 مليون دولار.