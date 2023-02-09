الامارات | نادي الإمارات يتعاقد مع العماني أرشد العلوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الإمارات التعاقد مع اللاعب الدولي العماني أرشد العلوي، قادما من نادي الكويت الكويتي. وجاء الإعلان من خلال بيان صحافي للنادي. وجاء التعاقد مع العلوي، بعد أن تألق في الفترة الأخيرة مع منتخب عمان، الذي خسر نهائي «خليجي 25» أمام العراق.

وقال نائب رئيس شركة الكرة في النادي، عبدالله الطويل أن التعاقد مع اللاعب تم بعد التشاور مع المدرب فتحي العبيدي، حيث تم تفضيله على العديد من السير الذاتية لما يملكه من إمكانات تتناسب مع الفريق. بدوره أعرب العلوي عن أمله بأن يشكل إضافة مع «الصقور» ويسهم بعودته إلى دوري أدنوك للمحترفين.