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الامارات | النصر يضم محمد شاكر على سبيل الإعارة

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضم محمد شاكر على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر في بيان صحافي أمس، التعاقد مع لاعب العين، محمد شاكر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما أعلنه أيضاً نادي العين على حسابه في «تويتر». وكان «العميد» تعاقد مع ثمانية لاعبين خلال الانتقالات الشتوية، حيث تعاقد سابقاً مع: سلطان الشامسي، عبدالعزيز صنقور، سعود عبدالرزاق، محمد برغش، وحمدان الكمالي، والتوغولي مالابا، والمدافع البوسني ميميشيفيتش، ثم مع محمد شاكر من العين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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