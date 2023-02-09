الامارات | الجولة 16.. قمتان من العيار الثقيل وتهديد كبير لصدارة شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة 16 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين مواجهات مثيرة، قد تسهم في رسم ملامح بطل الدوري للموسم الجاري، مع بداية المواجهات القوية بين فرق الصدارة، حيث تشهد الجولة قمتان من العيار الثقيل بين شباب الأهلي المتصدر والوحدة الثالث، بينما يستضيف حامل اللقب العين منافسه الجزيرة.

وتقام الجولة يومي الغد وبعد غد، حيث يشهد اليوم الأول مباريات: الظفرة مع كلباء، الشارقة مع عجمان، النصر مع خورفكان، ثم قمة الوحدة مع شباب الأهلي على استاد آل نهيان بأبوظبي. ويدير هذه المباراة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، بحسب ما أعلنه اتحاد كرة القدم أمس. ويشهد اليوم الثاني ثلاث مباريات تجمع بين البطائح مع بني ياس، دبا مع الوصل، والختام مع قمة العين والجزيرة.

ويتصدر شباب الأهلي بـ32 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة الثاني، ونقطتين عن الوحدة الثالث. ومن الأمور الغريبة في الموسم الجاري، أن سبعة أندية تتنافس على القمة، إذ الفارق بين عجمان السابع وشباب الأهلي المتصدر ست نقاط، مع تبقي 11 جولة. وستكون المهمة صعبة لشباب الأهلي للحفاظ على صدارته أمام مضيفه الوحدة، القادر أيضاً على اعتلاء القمة في حال الفوز، وتعثر الشارقة. ولا يريد شباب الأهلي التفريط في أي نقطة، خصوصاً أمام المنافسين المباشرين.

وستكون مباراة العين العائد بقوة إلى المنافسة أمام الجزيرة الذي خسر نقطتين على أرضه أمام خورفكان، حواراً صعباً على الفريقين، إذ يبحث العين صاحب الـ28 نقطة عن البقاء قريباً من القمة، بينما لا يريد الجزيرة أي تعثر قد يبعده بشكل كبير عن المنافسة.

ولن تكون مهمة الشارقة سهلة أمام عجمان، صاحب العروض القوية في الموسم الجاري، والفائز في الجولة الماضية بنتيجة كبيرة على النصر، كما أنه سبق له الفوز على ملعب الشارقة في موسم سابق، لكن لقاء الدور الأول شهد فوزاً مثيراً للشارقة بصعوبة. كما ستكون هناك مواجهة صعبة للنصر مع ضيفه خورفكان في محاولة للخروج من أزمة النتائج، وتعويض الخسارة القاسية التي تعرض لها أمام عجمان.

مباريات الجولة 16

* الجمعة (10 فبراير)

الظفرة – اتحاد كلباء 17:30

الشارقة – عجمان 17:30

النصر – خورفكان 20:15

الوحدة – شباب الأهلي 20:15

* السبت (11 فبراير)

البطائح – بني ياس 17:30

دبا – الوصل 17:30

العين – الجزيرة 20:15