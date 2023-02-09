الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعاد

استبعد نادي الجزيرة المدافع التشيكي فيليب نوفاك من قائمته، بعدما تأكد من جاهزية الصربي كوسانوفيتش للمشاركة مع الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري، بينما تم قيد العراقي أيمن حسين بدلاً من نوفاك في قائمة الفريق.

مسؤولية

أكد إداري لنادٍ محترف أنه لا يتحمل أي مسؤولية تتعلق بنتائج الفريق الأول، خصوصاً أنه لم يتعاقد مع أي لاعب أو المدرب، على الرغم من أن منصبه يخوله الكثير من الصلاحيات.

استغناء

اضطر أحد أندية المحترفين إلى الاستغناء عن لاعب أجنبي، بعد فترة قصيرة من التعاقد معه، ودفع مستحقاته المالية، حيث قام بضم لاعب أجنبي آخر بديلاً عنه، بعدما اكتشف أن اللاعب لا يقدم المردود المطلوب.