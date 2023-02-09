اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي

الباطن - الشباب 17:00

التعاون- الفتح 19:00

الوحدة - النصر 21:30

الاتحاد - أسوان 16:45

كأس هولندا

تفينتي - آياكس 21:45

كأس فرنسا

لوريان - لانس 00:00

كأس اليونان

أيك أثينا - أولمبياكوس 22:30

كأس عُمان

العروبة - النهضة 17:10

الشباب - السيب 20:15

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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