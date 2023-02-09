الامارات | أبرز مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي
الباطن - الشباب 17:00
التعاون- الفتح 19:00
الوحدة - النصر 21:30
الاتحاد - أسوان 16:45
كأس هولندا
تفينتي - آياكس 21:45
كأس فرنسا
لوريان - لانس 00:00
كأس اليونان
أيك أثينا - أولمبياكوس 22:30
كأس عُمان
العروبة - النهضة 17:10
الشباب - السيب 20:15
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App