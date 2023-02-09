كان ملك أفريقيا ندا حقيقيا لبطل أوربا.. نصف نهائي ساخن بين الأهلي وريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب، عقب فوزه 4/1 على الأهلي، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

ورغم الفوز الكبير للريال، لكنها لم يعبر عن السير الحقيقي للقاء، حيث كان الأهلي ندا حقيقيا للفريق الملكي، الذي هدد مرماه في أكثر من فرصة، لولا خبرة نجوم النادي الإسباني، التي حسمت الموقف لصالحهم في النهاية، ليحرموا نادي القرن في أفريقيا من نهائي عربي تاريخي في البطولة.

وبادر البرازيلي فينيسوس جونيور بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 42.

وأضاف الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وتكفل التونسي علي معلول بإحراز هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وأضاف البرازيلي رودريجو الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، معوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها النجم الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 86.

وأنهى (البديل) سيرخيو أربياس مهرجان أهداف الريال في اللقاء، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع.