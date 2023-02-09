«بعد الهزيمة من ريال مدريد».. ضياع «نصف مليون» من كل لاعب بالأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4 مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهم ، بنصف نهائي مونديال الأندية .

وبهده النتيجة تضيع على لاعبي الأهلي فرصة الفوز بمكافأة خاصة قدرها 500 ألف جنيه رصدها الخطيب حال الفوز على ريال مدريد .

كولر حذر لاعبي الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات فى برنامج بوكس تو بوكس: "الخطيب رصيد مكافأة تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز على ريال مدريد والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية".

أضاف: "كولر حذر لاعبي الأهلي من السوشيال ميديا ووسائل الإعلام وطالبهم بالتركيز فقط في مواجهـة ريال مدريد".