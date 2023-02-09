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«بعد الهزيمة من ريال مدريد».. ضياع «نصف مليون» من كل لاعب بالأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر - تمكن فريق من الفوز على النادي الأهلي بنتيجة  4 مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهم ، بنصف نهائي مونديال الأندية .

وبهده النتيجة تضيع على لاعبي الأهلي فرصة الفوز بمكافأة خاصة قدرها 500 ألف جنيه رصدها الخطيب حال الفوز على ريال مدريد .

كولر حذر لاعبي الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات فى برنامج بوكس تو بوكس: "الخطيب رصيد مكافأة تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز على ريال مدريد والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية".

أضاف: "كولر حذر لاعبي الأهلي من السوشيال ميديا ووسائل الإعلام وطالبهم بالتركيز فقط في مواجهـة ريال مدريد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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