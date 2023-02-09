«ريال مدريد والأهلي» .. إبراهيم عيسى: : رصاصة ضربت قلبي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تبديل حسين الشحات وخروجه ودخول طاهر محمد طاهر خلال مباراة الأهلي وريال مدريد رصاصة وتدخل قلبي، موضحًا أن حسين الشحات هو من أفضل اللاعبين في هذه المباراة.

وأشار "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجبهة اليسرى للنادي الأهلي غائبة طوال المباراة، لكن الجبهة اليمنى بقيادة محمد هاني وحسين الشحات يقدمان أداء رائعا، إذ أنه يسدد ويصنع للاعبي الأهلي.

وشدد الاعلامي ابراهيم عيسى على أنه لابد أن تحظى إدارات كرة القدم نفس طريق النجاح الذى تحظى به كرة اليد، منوهًا بأن مصر تمتلك عباقرة في لعبة كرة القدم، ويقدمون نجاحات كبيرة في بطولات العالم.