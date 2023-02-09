ريال مدريد يهزم الأهلي 4-1

الشارقة - اميمة ياسر - خسر فريق الأهلي برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإسباني ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي بعد هزيمته أمام فلامنجو عند 5:30 عصر يوم السبت المقبل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وكان فلامنجو قد هُزم في مباراة دور نصف نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره الهلال السعودي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء.

وسبق وحصد فريق الأهلي الذي ظهر في 7 نسخ من قبل بكأس العالم للأندية المركز الثالث في ثلاث مناسبات.