شكرا لقرائتكم خبر عن الخسارة من الريال ليست نهاية المطاف.. البرونزية الرابعة فى انتظار الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم لاعبو الأهلى مستوى بطولياً أمام ريال مدريد جعلهم في مصاف كبار نجوم العالم، خصوصاً أن الخسارة من فريق بحجم الملكى لا يقلل منهم وليست نهاية المطاف، في ظل ظهورهم بشكل جيد طوال أوقات المباراة، ليقدموا أنفسهم في سيمفونية رائعة عُزفت على الأراضى المغربية في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وما زال لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى يتمسكون بأمل تحقيق المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية رغم الخسارة أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة أثبت فيها نجوم القلعة الحمراء أنهم من طينة الكبار بعدما كانوا نداً لكتيبة ريال مدريد، وتصدى محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء لركلة جزاء من الكرواتى مودريتش.

وينتظر النادى الأهلى تحقيق إنجاز حصد برونزية كأس العالم للأندية عندما يلتقي مع فلامنجو البرازيلي في تمام الساعة الـ 5:30 عصر يوم السبت المقبل، في لقاء سيبحث فيه المارد الأحمر عن إسعاد جماهيرة والفوز على الفريق البرازيلي.

ويلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب،وتقام المباراة بين الاهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية.