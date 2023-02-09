شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: واجهنا أفضل فريق فى أوروبا.. وكنا أقرب للتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه للخسارة اليوم أمام ريال مدريد في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق كان قادرًا على التعادل قبل استقبال هدفين في آخر الدقائق.

وقال معلول عقب المباراة: "واجهنا أفضل فريق في أوروبا، وكان في أيدينا إدراك التعادل، قبل استقبال هدفين بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة".

وتابع معلول: "كان من الممكن أن نتفادى آخر هدفين، ولكن كل لاعبي الفريق بذلوا كل ما في وسعهم خلال اللقاء".

وأشار معلول إلى أن فريق الأهلي سيعمل على تصحيح الأوضاع أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، للظفر بالميدالية البرونزية يوم السبت المقبل.

ويلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

وتقام المباراة بين الاهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية.

وكان فريق النادي الأهلي خسر من ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65. بينما سقط فريق فلامينجو أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس.