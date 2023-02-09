شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم وهانى يخضعان لاختبار كشف المنشطات بعد مباراة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد عبد المنعم ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي، لاختبار الكشف عن المنشطات، عقب مباراة الفريق أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت باستاد مولاي عبد الله.

وقامت اللجنة الطبية بالبطولة بالحصول على العينات اللازمة من عبد المنعم وهاني، في إجراء متبع في البطولات الكبرى.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ويلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

وتقام المباراة بين الاهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية.

وكان فريق النادي الأهلي خسر من ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65. بينما سقط فريق فلامينجو أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس.