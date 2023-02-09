شكرا لقرائتكم خبر عن أنور سلامة: ريال مدريد فريق عفاريت.. ولاعبو الأهلى تفوقوا على أنفسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنور سلامة، نجم الأهلي الأسبق، أن ريال مدريد فريق خطير ويضم لاعبين كبار. وقال سلامة في تصريحات تليفزيونية: "ريال مدريد فريق عفاريت ولاعبو الأهلي تفوقوا على أنفسهم".

وتابع: "كولر من أفضل المدربين الذين جاءوا في السنوات الماضية وأهم ما يميزه الهدوء"، مؤكدا أن الأهلي لعب مباراة أمام ريال مدريد هي الأفضل في الخمس سنوات الماضية".

ورشح أنور سلامة الأهلي للفوز على فلامنجو البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر هو الأقرب للفوز على فلامنجو وكولر مدرب متحكم في أدواته بشكل جيد. ونفى سلامة وجود أي خلافات مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، مؤكدا أن علاقته جيدة مع إدارة الأهلى.