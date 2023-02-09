شكرا لقرائتكم خبر عن أنور سلامة: ريال مدريد فريق عفاريت.. ولاعبو الأهلى تفوقوا على أنفسهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أنور سلامة، نجم الأهلي الأسبق، أن ريال مدريد فريق خطير ويضم لاعبين كبار. وقال سلامة في تصريحات تليفزيونية: "ريال مدريد فريق عفاريت ولاعبو الأهلي تفوقوا على أنفسهم".
وتابع: "كولر من أفضل المدربين الذين جاءوا في السنوات الماضية وأهم ما يميزه الهدوء"، مؤكدا أن الأهلي لعب مباراة أمام ريال مدريد هي الأفضل في الخمس سنوات الماضية".
ورشح أنور سلامة الأهلي للفوز على فلامنجو البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر هو الأقرب للفوز على فلامنجو وكولر مدرب متحكم في أدواته بشكل جيد. ونفى سلامة وجود أي خلافات مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، مؤكدا أن علاقته جيدة مع إدارة الأهلى.
ويلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.
وتقام المباراة بين الاهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية.
وكان فريق النادي الأهلي خسر من ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.
سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65. بينما سقط فريق فلامينجو أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس.