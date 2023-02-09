شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: الأهلي قدم أداء مشرفا أمام ريال مدريد أهم فريق فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابى، نجم الأهلى الأسبق، أن الفريق قدم أداء مشرفا أمام ريال مدريد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، باللقاء الذى انتهى بخسارة الأحمر برباعية مقابل هدف.

وقال عرابى فى الاستوديو التحليلى لقناة الأهلى إن الأداء المشرف جاء أمام أهم فريق بالعالم، وهذا ليس كلاما لكن تاريخ وأرقام، فالريال استغل المباراة فى أوقات معينة مستغله الأخطاء التى وقع فيها الأهلى، بالإضافة إلى خبرة الفريق المدريدي.

وأضاف نجم الأهلى أن الفريق الأحمر أعلن عن شخصيته من خلال المستوى الذى ظهر به، وهو ما جعله يطمع فى المباراة ولكنه لم يغلق نصف الملعب بالشكل المطلوب. ووجه عرابى رسالة لفريق الأهلى قائلا: "متزعلوش أنتم بتلاعبوا أهم فريق فى العالم".

وحقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز على فريق الأهلي بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65.

وبذلك يلتقى الأهلي مع فلامنجو البرازيلي السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب ريال مدريد مع الهلال السعودي لتحديد المتوّج بلقب كأس العالم للأندية.