شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني: أغلقنا صفحة مباراة الريال.. وسنقاتل للفوز ببرونزية المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أغلق صفحة مباراة ريال مدريد الإسباني التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأوضح أن الفريق قدم كل ما يمكن خلال المباراة، ولا يوجد مقصر، وكل اللاعبين بذلوا كل ما لديهم من جهد، وكانت هناك رغبة قوية في الفوز والتأهل للنهائي، لكن النتيجة جاءت مغايرة.

وأشار هاني إلى أن الفريق سوف يستعد بقوة ويقاتل من أجل الفوز على فريق فلامنجو البرازيلي والتتويج بالميدالية البرونزية في البطولة، كما فعل في آخر نسختين.

ويلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

وتقام المباراة بين الأهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية.

وكان فريق النادي الأهلي خسر من ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65. بينما سقط فريق فلامينجو أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس.