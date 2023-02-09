شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنوانى: جمهور الأهلي لا بد أن يكون فخورا بفريقه وأدائه الرجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ياسر الشنوانى، لاعب فريق المصرى البورسعيدى سابقا، على أداء لاعبى الأهلى في المباراة التي جمعتهم أمام ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ياسر الشنوانى: "كل الاحترام والتقدير للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. رغم الخساره لكن مباراة رائعة أظهرت قدرات النادي الأهلي الفنية، وأنه قادر أن يكون ندا للفرق ذات الأسماء الكبيرة على مستوى كرة القدم العالميه. جمهور الأهلي لا بد أن يكون فخورا بفريقه وأدائه الرجولي".

وكان فريق النادي الأهلي خسر من ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65.

وبذلك يلتقى الأهلي مع فلامنجو البرازيلي السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب ريال مدريد مع الهلال السعودي لتحديد المتوّج بلقب كأس العالم للأندية.