شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بوسكى: الأهلى وريال مدريد متقاربان فى الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ديل بوسكى، المدير الفنى الأسبق لفريق ريال مدريد، أن الأهلى فى لقاء نصف نهائى مونديال العالم للأندية كان ندا قويا لفريق الملكى الإسبانى.

وقال ديل بوسكى فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على شاشة قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى وريال مدريد مش بعيد عن بعض فى المستوى"؛ مشيرا إلى أن فريق الريال كبير ولن يضيع فرصة حصد لقب المونديال فى النهائى.

وخسر فريق النادي الأهلي من ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65.

وبذلك يلتقى الأهلي مع فلامنجو البرازيلي السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب ريال مدريد مع الهلال السعودي لتحديد المتوّج بلقب كأس العالم للأندية.