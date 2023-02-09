شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى و ريال مدريد بكأس العالم للاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز على فريق الأهلي بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65.

وبذلك يلتقى الأهلي مع فلامنجو البرازيلي السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب ريال مدريد مع الهلال السعودي لتحديد المتوّج بلقب كأس العالم للأندية.