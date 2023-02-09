شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفلامينجو البرازيلى المقبلة بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

وتقام المباراة بين الاهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية.

وكان فريق النادي الأهلي خسر من ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65. بينما سقط فريق فلامينجو أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس.