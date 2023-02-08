الامارات | ريال مدريد يتخلص من صداع الأهلي ويتحرى الهلال السبت (فيديو وصور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق ريال مدريد فوزاً مقنعاً على الأهلي المصري بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي لكأس العالم الأندية المقامة في المغرب، ليصل بطل أوروبا إلى المباراة النهائية ومواجهة الهلال السعودي على أمل تحقيق نتيجة عربية إيجابية ومفاجأة نجوم ريال مدريد.

ونجم فريق الأهلي المصري في تقديم مباراة رائعة أمام أبطال العالم 4 مرات سابقة، وكان قريب من تحقيق التعادل في أكثر من مناسبة، إلا أن ريال مدريد والذي لعب ناقصاً في غياب هداف الفريق وأفضل لاعب في العالم كريم بنزيما، نجح في الفوز بخبرة لاعبيه ونجومه العالمين أمثال البرازيليين فينسيوس ورودريغو، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

الشوط الأول انتهى بهدف دون مقابل أحرزه البرازيلي فينسيوس، في الدقيقة 41 مستغلاً خطأ دفاعي من الأهلي، ونجح النجم فالفيردي، من أحراز الهدف الثاني بالدقيقة 46 ونجح علي معلول من أحراز هدف الأهلي التاريخي الأول في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 65 من ركلة جزاء، ثم أضاع لوكا مودريتش، ركلة جزاء لريال مدريد، قبل أن ينهي ريال مدريد فرص الأهلي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 93 من هجمة منظمة ومراوغة داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1