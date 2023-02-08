الامارات | هل يُصبح الهلال السعودي الضحية العربية السادسة للريال؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يعرف ريال مدريد، طعم الخسارة خلال المواجهات التي جمعته ضد الفرق العربية في مونديال الأندية بعد أن حقق فوزا مُقنعا على حساب الأهلي المصري، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويعد هذا هو الفوز الخامس على التوالي للريال أمام الفرق العربية، بعد أن افتتح باب الفوز على حساب النصر السعودي بالتغلب عليه في نسخة عام 2000، بنتيجة 3/1، قبل أن يعود بعد ذلك بالفوز على الرجاء المغربي في البطولة ذاتها 3/2.

وبعد 17 عاماً تجددت المواجهة بين ريال مدريد والفرق العربية وتحديداً أمام الجزيرة الذي فاز عليه بصعوبة بالغة 2/1.

وكانت أخر المواجهات العربية المدريدية، في نهائي مونديال الأندية في عام 2018، وحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 4/1 على العين في أبوظبي.

ويتوجب على النادي الملكي أن يواجه فريقا عربيا سادسا في نهائي النسخة الحالية من البطولة حينما يلاقي الهلال السعودي يوم السبت المقبل.