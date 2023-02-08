الامارات | جماهير الأهلي تُحي الذكرى 11 لضحايا بورسعيد في المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت جماهير الأهلي التي حضرت إلى ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، لتشجيع فريقها أمام ريال مدريد، الذكرى الـ11 لضحايا حادثة استاد بورسعيد، والتي أسفرت عن مقتل 74 مشجعا من أنصار الفريق الأحمر.

ورفع مشجعو الأهلي لافته كُتب عليها "ثالته شمال تُحي ذكرى الرجال".

وكانت قد وقعت أسوأ أحداث عنف على الإطلاق في تاريخ الرياضة المصرية في الأول من فبراير 2012 على ملعب بورسعيد شمال شرقي البلاد، خلال مباراة في الدوري جمعت الأهلي مع المصري البورسعيدي

وتسببت الكارثة في وقف النشاط الرياضي في مصر لفترة، وغياب الجماهير عن المباريات.