أنس جابر تنسحب من بطولتي الدوحة ودبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الثالثة على العالم أمس، انسحابها من المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي بسبب وضعها الصحي. وقالت أنس جابر عبر صفحتها الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «لأجل العناية بوضعي الصحي، قرر فريقي الطبي أن أخضع لعملية جراحية بسيطة حتى يمكنني العودة إلى الملاعب والمنافسة بشكل جيد». وأضافت «سأنسحب من بطولتي الدوحة ودبي وهذا سيكسر قلبي. أريد أن أقول آسفة لكل المشجعين في الشرق الأوسط الذين انتظروا الالتقاء بي. أعدكم بأن أعود إليكم أقوى وفي ضع صحي أفضل». وأضافت «سأنسحب من بطولتي الدوحة ودبي وهذا سيكسر قلبي. أريد أن أقول آسفة لكل المشجعين في الشرق الأوسط الذين انتظروا الالتقاء بي. أعدكم بأن أعود إليكم أقوى وفي ضع صحي أفضل».

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