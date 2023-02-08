شكرا لقرائتكم خبر سالم المونديالي.. هداف العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح سالم الدوسري في تسجيل هدفين للهلال، خلال مواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة في دولة المغرب خلال فبراير الجاري، وتساوى مع محمد أبو تريكة في الرصيد التهديفي نفسه بـ4 أهداف لكل منهما في بطولة كأس العالم للأندية.وكتب الحساب الرسمي لـ(فيفا) عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نقدم إليكم الإعصار سالم الدوسري هداف العرب التاريخي في كأس العالم للأندية، مناصفة مع محمد أبو تريكة
وجاء هدف سالم الدوسري الأول في شباك فلامنجو من ركلة جزاء، في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني بالطريقة نفسها من علامة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.
ولفت سالم الدوسري الأنظار بقوة في بطولة العالم للأندية، بعدما كرر ما فعله مع المنتخب السعودي في مباراته التاريخية أمام الأرجنتين، وفض الشراكة مع محمد نور، نجم فريق الاتحاد السعودي سابقا، والذي سجل في مسيرته بكأس العالم للأندية هدفين فقط، وأصبح سالم الدوسري أيضا خامس لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية.
هدافو العرب في كأس العالم للأندية
- سالم الدوسري الهلال 4 أهداف
- محمد أبو تريكة الأهلي المصري :4 أهداف
- حمدي الهاوني الترجي التونسي: 3 أهداف
- حسين الشحات العين الإماراتي والأهلي المصري: 3 أهداف
أهداف سالم الدوسري
- الجزيرة الإماراتي هدف
- فلامنجو 3 أهداف
كانت هذه تفاصيل خبر سالم المونديالي.. هداف العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.