سالم المونديالي.. هداف العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات مهاجم الهلال سالم الدوسري أول سعودي وآسيوي يحقق رقما مميزا في كأس العالم للأندية، بعد تسجيل هدفين أمام فريق فلامنجو البرازيلي جعلت منه هدافا للعرب، وأسهمت بصعود فريق الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل هدفين للهلال، خلال مواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة في دولة المغرب خلال فبراير الجاري، وتساوى مع محمد أبو تريكة في الرصيد التهديفي نفسه بـ4 أهداف لكل منهما في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الحساب الرسمي لـ(فيفا) عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نقدم إليكم الإعصار سالم الدوسري هداف العرب التاريخي في كأس العالم للأندية، مناصفة مع محمد أبو تريكة

وجاء هدف سالم الدوسري الأول في شباك فلامنجو من ركلة جزاء، في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني بالطريقة نفسها من علامة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

ولفت سالم الدوسري الأنظار بقوة في بطولة العالم للأندية، بعدما كرر ما فعله مع المنتخب السعودي في مباراته التاريخية أمام الأرجنتين، وفض الشراكة مع محمد نور، نجم فريق الاتحاد السعودي سابقا، والذي سجل في مسيرته بكأس العالم للأندية هدفين فقط، وأصبح سالم الدوسري أيضا خامس لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية.

هدافو العرب في كأس العالم للأندية







سالم الدوسري الهلال 4 أهداف



محمد أبو تريكة الأهلي المصري :4 أهداف



حمدي الهاوني الترجي التونسي: 3 أهداف



حسين الشحات العين الإماراتي والأهلي المصري: 3 أهداف



أهداف سالم الدوسري