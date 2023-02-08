فولر: نوير ما زال مستقبل ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم رودي فولر، أن حارس المرمى مانويل نوير ما يزال لديه مستقبل مع منتخب الماكينات ونادي بايرن ميونخ، رغم المقابلة الصحفية المثيرة للجدل التي أجراها أخيرا. وقال فولر لشبكة «سكاي» «بالطبع هو قائد المنتخب الوطني، حتى لو أن هناك الكثير من النقاش الآن»، وأضاف أن الطرفين ارتكبا أخطاء، لكنه ليس بالخطأ الذي لا يمكن تصحيحه»، وأشار إلى اعتقاده بأن الأمور من الممكن تسويتها بين الطرفين بمجرد جلوسهما والحديث معا، وأوضح «متفائل بأن الأمور ستسير بشكل جيد مجددا بين الطرفين».

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