60 لاعبة في البطولة النسائية الأولى بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت البطولة الرياضية النسائية الأولى بمنطقة الباحة، التي أقيمت في مدينة الملك سعود الرياضية، والمقامة برعاية الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، وبتنظيم وزارة الرياضة بالباحة بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة النقل والخدمات اللوجستية. وكرمت مساعدة المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني أمل الغامدي في حفل الختام الفرق الفائزة والمشاركة، إضافة لتتويج فريق الغيم النسائي لكرة القدم بكأس البطولة. وتضمنت البطولة إقامة منافسات مختلفة في كرة القدم وسباق الدراجات والجري وكرة القدم والريشة الطائرة، بمشاركة 60 لاعبة في مختلف المنافسات، ومحكمات معتمدات لجميع الألعاب. وتضمنت البطولة إقامة منافسات مختلفة في كرة القدم وسباق الدراجات والجري وكرة القدم والريشة الطائرة، بمشاركة 60 لاعبة في مختلف المنافسات، ومحكمات معتمدات لجميع الألعاب.

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