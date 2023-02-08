كولر مجهّز مفاجأة للأهلي أمام ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي تامر أمين أن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي فاجأ الجميع، وجعله يصفق وهو يستمع إلى تشكيل الأهلي في المباراة التي سيواجه فيها فريق ريال مدريد في مونديال الأندية، وهو في طريقه للبرنامج، وأن مارسيل كولر، "عمل مفاجأة ونازل يهاجم ريال مدريد"، معلقا: "كولر عمل زي أحمد عز في فيلم الممر إحنا مش هندافع إحنا هنهاجم".

وأوضح تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية “النهار"، أن مارسيل كولر مدرب الأهلي اليوم وعلى عكس المباراتين الماضيتين التي كان يلعب بثلاثة لاعبين ارتكاز بوسط الملعب رغم أنه كان يواجه فرق أضعف قرر اليوم البدء باللاعب محمد مجدي أفشة بدلا من اللاعب حمدي فتحي وأمامهم ثلاثي هجومي ناري حسين الشحات في اليمين وأحمد عبد القادر في اليسار وامامهم محمد شريف رأس حربة، وأنها مغامرة محسوبة من كولر، معلقا: "هذا الرجل دكر".

وأشار تامر أمين إلى أن، سر فوز الأهلي اليوم على فريق ريال مدريد عدم الخوف من المباراة فإذا شعر الفريق بالثقة سوف يفوز على ريال مدريد بسهولة، وهذا ما طالب به المدرب مارسيل كولر اللاعبين خلال محاضرة ما قبل اللقاء وأنه لن يلعب للدفاع في المباراة التي سوف تنطلق بعد دقائق.