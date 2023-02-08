بث مباشر .. مباراة الأهلي و ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 8 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط بالمغرب.

وتنطلق المباراة بين الأهلي وريال مدريد عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

ونجح الأهلي في الفوز على فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا في أول مباراة له بالمونديال ثم تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف للاشيء سجله محمد مجدي أفشة.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف.