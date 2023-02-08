طاقم تحكيم تشادى لمواجهة فيوتشر مع بطل توجو

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الافريقي كاف مسئولي نادي فيوتشر بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق ضد إسكو دي كارا التوجولي في افتتاح دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية ، في اللقاء المقرر له يوم الأحد المقبل في ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي في السادسه مساء بتوقيت القاهرة.

وأسند كاف المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا.

ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، إلى توجو استعدادا للقاء المقرر إقامته الأحد المقبل مع فريق أسكو دي كارا، حيث سافر فيوتشر مباشرة بعد الانتهاء من مباراة البنك الأهلي في الدوري، والتي فاز خلالها أبناء علي ماهر بثلاثية نظيفة ، ويقع فريق فيوتشر في مجموعة تضم فرق: بيراميدز، أسكو كارا التوجولي، والجيش الملكي المغربي.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، بعثة الفريق في توجو، حيث اصطحبت البعثة، محمود عبد الرحيم جنش والذي عانى مؤخرا من تمزق في العضلة الخلفية، وكذلك سعد سمير كابتن الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة، فيما استمر غياب عمر كمال عبد الواحد لمعاناته من إصابة بالركبة.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري بعدما برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 24 هدفا واستقبلت شباكهم 13.