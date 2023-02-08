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معلول يسجل الهدف الأول للأهلى فى مرمى ريال مدريد بالدقيقة 64 (1-2)

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القاهرة - سامية سيد - سجل علي معلول هدف تقليص الفارق في مرمى ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد مولاي عبد الله في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب، بعد متابعته لركنية الفريق الأحمر وعقب استلام الكرة التي وصلته من محمد شريف، لتصبح النتيجة 2-1 للفريق الملكى.

 

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد ريال مدريد الإسباني على استاد مولاي عبد الله في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني في الدفاع، وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي، في حراسة المرمى: لونين، وفي خط الدفاع: كامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو، وفي خط الوسط: كروس، تشواميني، مودريتش، وفي خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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