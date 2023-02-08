شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..ريال مدريد يواصل الضغط على الأهلي بعد التقدم بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني المقامة حالياً على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل ريال مدريد كلاً من : لونين وكامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو وكروس، تشواميني، مودريتش وفينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.

بدأ اللقاء بهدوء من الفريقين وتعامل لاعبي الأهلي بشكل جيد من حماس لاعبي الريال المُبكر ، وفرض كولر المدير الفني للأهلي رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق الأسباني بالشكل الذي أنعدمت فيه الخطورة الأسبانية على مرمى الشناوي مع أول 15 دقيقة.

في المقابل ، إعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة عن طريق إنطلاقات عبد القادر والشحات وشريف وتوغلات أفشة لكنها كانت هجمات بلا خطورة حقيقة.

أول هجمة خطرة للأهلي في الدقيقة 18 بعدما تلقى محمد شريف كرة من ناحية اليسار وراوغ دفاع الريال لكنه سدد بغرابة فوق العارضة ،بعدها ضغط الريال مرة ثانية عن طريق مودريتش وكروس ورودريجو.

قاد أحمد عبد القادر أكثر من هجمة من ناحية اليسار وسدد محمد عبد المنعم رأسية قوية مرت أعلى القائم بسنتيمترات، قبل أن يمرر فينيسيوس كرة خطرة من ناحية اليسار.

عاد الريال للسيطرة على مجريات المباراة ووأرتكب محمود متولي خطأ فادح تسبب في هدف الريال الأول حيث أعاد الكرة للاعب الريال فينيسيوس الذي أستغل الخطأ وأودع الكرة في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 42.

بعد الهدف واصل ريال مدريد الضغط باحثاً عن هدف ثانً ، كما لجأ الفريق الأسباني لقدرات لاعبيه الخاصة في التوغل هجوماً لمرمى محمد الشناوي لينتهي هذا الشوط بتقدم الريال بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية هذا الشوط حماسية من جانب الريال الذي بحث عن هدف الأطمئنان مُستغلاً تراجع الأهلي وعدم إيجابيته على المرمى ، وسجل فالفيردي هدف الريال الثاني في الدقيقة 47 من مهارة فردية رائعة.

بعد هدف الريال الثاني ، حاول الأهلي العودة للمباراة بمحاولات ضعيفة من حسين الشحات ومحمد شريف لكنها كانت دون جدوى، وتعرض أحد لاعبي الريال للعرقلة ويُطالب الفريق الأسباني بإحتساب ركلة جزاء له لكن الحكم الأورجوياني يرفض الأمتثال لطلبهم بعد الرجوع لتقنية الفار.