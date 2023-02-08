شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسجل الهدف الثاني فى مرمى الأهلي بالدقيقة 47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فالفيردي لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد مولاي عبد الله، في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب، بعد متابعته لركنية الفريق الأحمر وعقب استلام الكرة التي وصلته من محمد شريف.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد ريال مدريد الإسباني على استاد مولاي عبد الله في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني في الدفاع، وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي، في حراسة المرمى: لونين، وفي خط الدفاع: كامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو، وفي خط الوسط: كروس، تشواميني، مودريتش، وفي خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.