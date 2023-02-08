شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة ..الأهلي يتحرر هجومياً وفينيسيوس يشكّل خطورة على مرمى الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني المقامة حالياً على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

بدأ اللقاء بهدوء من الفريقين وتعامل لاعبي الأهلي بشكل جيد من حماس لاعبي الريال المُبكر ، وفرض كولر المدير الفني للأهلي رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق الأسباني بالشكل الذي أنعدمت فيه الخطورة الأسبانية على مرمى الشناوي مع أول 15 دقيقة.

في المقابل ، إعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة عن طريق إنطلاقات عبد القادر والشحات وشريف وتوغلات أفشة لكنها كانت هجمات بلا خطورة حقيقة.

أول هجمة خطرة للأهلي في الدقيقة 18 بعدما تلقى محمد شريف كرة من ناحية اليسار وراوغ دفاع الريال لكنه سدد بغرابة فوق العارضة ،بعدها ضغط الريال مرة ثانية عن طريق مودريتش وكروس ورودريجو.

قاد أحمد عبد القادر أكثر من هجمة من ناحية اليسار وسدد محمد عبد المنعم رأسية قوية مرت أعلى القائم بسنتيمترات، قبل أن يمرر فينيسيوس كرة خطرة من ناحية اليسار.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل ريال مدريد كلاً من : لونين وكامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو وكروس، تشواميني، مودريتش وفينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.