شكرا لقرائتكم خبر عن 15دقيقة.تعادل سلبى بين الأهلى وريال مدريد فى نصف نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني المقامة حالياً على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

بدأ اللقاء بهدوء من الفريقين وتعامل لاعبي الأهلي بشكل جيد من حماس لاعبي الريال المُبكر ، وفرض كولر المدير الفني للأهلي رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق الأسباني بالشكل الذي أنعدمت فيه الخطورة الأسبانية على مرمى الشناوي مع أول 15 دقيقة.

في المقابل ، إعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة عن طريق إنطلاقات عبد القادر والشحات وشريف وتوغلات أفشة لكنها كانت هجمات بلا خطورة حقيقة.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل ريال مدريد كلاً من : لونين وكامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو وكروس، تشواميني، مودريتش وفينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.