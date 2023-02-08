شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل ريال مدريد كلاً من : لونين وكامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو وكروس، تشواميني، مودريتش وفينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.