عبدالعزيز بن تركي: الزعيم يعكس تميز السعودية

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وقال «نحمد الله على تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير، بوصول فريق سعودي لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو تأكيد ملموس للتميز الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة، نظير الدعم السخي وغير المحدود من قِبل قيادتنا الرشيدة، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد، بتهيئة كل السبل والممكنات لتواصل رياضتنا ريادتها محليا وقاريا وعالميا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب طنجة الكبير في المغرب.وقال «نحمد الله على تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير، بوصول فريق سعودي لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو تأكيد ملموس للتميز الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة، نظير الدعم السخي وغير المحدود من قِبل قيادتنا الرشيدة، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد، بتهيئة كل السبل والممكنات لتواصل رياضتنا ريادتها محليا وقاريا وعالميا».

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