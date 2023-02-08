شكرا لقرائتكم خبر العالم يتغنى بالهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغنت صحافة العالم الصادرة أمس بممثل الكرة السعودية والآسيوية الهلال، في أعقاب صعوده للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد تجاوز فلامنجو البرزيلي بـ3 أهداف مقابل هدفين، وقالت إن البطل السعودي صنع التاريخ وصدر الكوابيس لممثل أمريكا اللاتينية.

وكرر الهلال إنجاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عندما تغلب على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في مونديال قطر الأخير، وكان سالم الدوسري القاسم المشترك في الانتصارين، بعدما قاد الأخضر والأزرق لكتابة التاريخ.

وتصدر الهلال المشهد الرياضي محليا وقاريا وعالميا طوال الساعات الماضية، في ظل وجود 12 لاعبا بين صفوفه من اللاعبين الذين شاركوا في مونديال قطر الأخير، وبات الزعيم ثالث الأندية العربية التي تصل للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي، ويحمل فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز غير مسبوق عربيا في حال الفوز بكأس العالم للأندية، عندما يواجه السبت المقبل، الفائز في مباراة ريال مدريد الإسباني، والأهلي المصري.

نقطة تحول

يرى المراقبون أن خسارة الهلال قبل عام من الآن الثقيلة أمام الأهلي المصري بـ4 أهداف دون مقابل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخه، إذ رحل بعدها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وعاد الأرجنتيني المخضرم رامون دياز.

ولعب الهلال بشكل متوازن في مباراة فلامنجو، التي وصل إليها بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، وكان له السبق طوال لقائه مع الفريق البرايلي، حتى انتصر في النهاية بـ3 أهداف مقابل هدفين.

ونال انتصار الهلال التاريخي على فلامنجو الذي تأسس في 17 نوفمبر 1895، وهو أحد أعرق الأندية في البرازيل والعالم، شهرة واسعة في صحافة العالم أمس، حيث يصنف فلامنجو كأحد أقوى وأنجح الأندية البرازيلية، وأحد الأربعة الكبار في «ريو دي جانيرو»، إلى جانب «فاسكو دي جاما»، وفلومينينسي، وبوتافوجو.

ويشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في 4 سنوات، بعد ظهوره الأخير عام 2019، حيث سقط أمام ليفربول في الوقت الإضافي.

فرحة سعودية

تغنى السعوديون بالفوز الهلالي التاريخي الذي نال اهتمام القيادة والقائمين على الرياضة السعودية، إذ أعلن وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تقديم مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، تلاها منح العضو الذهبي والداعم الأمير الوليد بن طلال مليون ريال لكل لاعب بخلاف المليون الآخر في حال نيل لقب بطل أندية العالم.

كما استحوذ الانتصار الهلالي التاريخي والأول للأندية السعودية انتباه المسؤولين والوزراء، كما حدث مع وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، الذي بارك الفوز ووصول الفريق لنهائي كأس العالم، حين قال لدى رعايته بالرياض افتتاح أعمال مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك»، وخلال حديثه للحضور والإجابة عن أسئلتهم: «أشغلني فوز الهلال عن السؤال، مبروك للهلاليين وللوطن كله».

أكبر مكافأة

بات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية، بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016)، والعين الإماراتي (2018)، وثالث فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي (2013) والعين.

وافتتح الهلال، المشارك بصفته آخر المتوجين بلقب دوري أبطال آسيا، مشواره بفوزه بركلات الترجيح على الوداد البيضاوي المغربي المضيف وبطل إفريقيا 5-3 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1، ثم تفوق على فلامنجو في الوقت الأصلي 3-2.

وأصبح الزعيم بانتصاره التاريخي قريبا لنيل أكبر مكافأة مالية في تاريخه، والتي تصل إلى 19 مليون ريال، إذ إنه في حال نيله بطولة أندية العالم ستدخل خزانته مكافأة مالية بـ5 ملايين دولار، بعد أن ضمن مكافأة الوصافة بـ4 ملايين دولار.

ماذا قالت الصحافة العالمية عن الهلال؟







صحيفة tycsports الأرجنتينية: رامون دياز إلى النهائي



صحيفة as الإسبانية: انتصر البرازيليون في كأس العالم للأندية 2019.. والآن جاء دور العرب



صحيفة THE Sun البريطانية: الهلال يصنع التاريخ للأندية السعودية وسالم الدوسري رجل المباراة



صحيفة La Gazzetta dello Sport: لقد أحب سالم الدوسري هذه الأجواء بعد إحرازه هدف الانتصار في الأرجنتين بمونديال قطر 2022 في نوفمبر الماضي



صحيفة Ole NGRESAR الأرجنتينية: دياز مع طاقمه الأرجنتيني يعيشون ساعات من المجد



صحيفة MARCA الإسبانية: الهلال الأفضل في المباراة، وسالم الدوسري سجل انتصاره التاريخي، بعد هدفه المونديالي في مرمى الأرجنتين



صحيفة globo البرازيلية: بوتافو غو يستفز فلامنجو بعد إقصاء الهلال له



صحيفة SPORT الألمانية: الهلال يصنع المفاجأة الكبيرة في بطولة أندية العالم



شبكة CNN: الهلال يصدم فلامنجو بالفوز عليه (2/3)



شبكة SKY SOPRTS: البرازيليون استسلموا للسعوديين



صحيفة SPOX: الهلال يحقق المفاجأة ويتأهل إلى نهائي كأس العالم



صحيفة trivela البرازيلية: الهلال ألحق أحد أكبر الكوابيس في تاريخ فلامنجو



صحيفة lance البرازيلية: الهلال أنهى حلم فلامنجو في الانتصار عالميا لمرة أخرى



الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2022