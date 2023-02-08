مؤتمر صفحي لمنتخب الشباب غدًا استعدادًا لأمم أفريقيا بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 ، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر غد الخميس بأحد فنادق مصر الجديدة" لإعلان قائمة المنتخب النهائية للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس.

كما يتحدث محمود جابر عن تفاصيل برنامج إعداد المنتخب للبطولة و تجهيزات المنتخب لمباريات المجموعة وطموحات الفريق .

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس،وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء .