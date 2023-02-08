شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صفحي لمنتخب الشباب غدًا استعدادًا لأمم أفريقيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 ، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر غد الخميس بأحد فنادق مصر الجديدة" لإعلان قائمة المنتخب النهائية للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس.
كما يتحدث محمود جابر عن تفاصيل برنامج إعداد المنتخب للبطولة و تجهيزات المنتخب لمباريات المجموعة وطموحات الفريق .
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس،وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء .
وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.